Помогите делом: Новокузнечанину срочно нужна редкая кровь

Руководитель народного ансамбля русской песни «Девичья воля» Ирина Харченко просит помощи у жителей Новокузнецка. Её муж Евгений серьёзно болен и ему нужна кровь.

«Срочно нужна кровь вторая отрицательная для мужа. У него рак желудка. Не могут сделать операцию, так как низкий гемоглобин. Если кто найдется, то надо сдать завтра (3 февраля) до 11 часов на Кутузова, 19. Кровь очень редкая», — говорится в сообщении.

Сдавать кровь нужно на Кутузова, 19. Сообщить, что она предназначена Харченко Евгению Анатольевичу. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00.