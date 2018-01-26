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Новость от 02 февраля 2018

А у нас в чёрный: В Тюменской области река окрасилась в красный цвет

Жители Тюменской области встревожены.  Река Молчанка внезапно окрасилась в  яркий красный цвет.

Многие считают, что это произошло по вине собственников теплиц, которые сбрасывают вредные химикаты.

Чтобы прояснить ситуацию, экологи и специалисты взяли пробы воды на диагностику, передаёт RT.

Напомним, жители Новокузнецка неоднократно жаловались на чёрную воду в реке Аба. Но экологи утверждают, что за последние годы река стала чище.

novokuznetsk.su

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