А у нас в чёрный: В Тюменской области река окрасилась в красный цвет

Жители Тюменской области встревожены. Река Молчанка внезапно окрасилась в яркий красный цвет.

Многие считают, что это произошло по вине собственников теплиц, которые сбрасывают вредные химикаты.

Чтобы прояснить ситуацию, экологи и специалисты взяли пробы воды на диагностику, передаёт RT.

Напомним, жители Новокузнецка неоднократно жаловались на чёрную воду в реке Аба. Но экологи утверждают, что за последние годы река стала чище.