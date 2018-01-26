Недоглядели: В Новокузнецке шестилетний малыш хотел спасти котёнка и потерялся

Сотрудники транспортной полиции рассказали о пропаже 6-летнего мальчика. К ним за помощью обратился отец ребёнка. По его словам, малыш был с мамой в магазине, расположенном недалеко от станции вокзала. Пока она платила за покупку, отвлеклась и потеряла из виду сына. Он вышел из супермаркета и пропал.

После этого сообщения, полицейские незамедлительно обследовали всю территорию вокзала и нашли малыша около в табельной путевой части, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По словам мальчика, он пытался спасти котёнка, который бегал по рельсам.

«Преследуя кота, ребенок самостоятельно пересек три железнодорожных пути. Работники железной дороги, увидев малыша в зоне повышенной опасности, завели его в помещение и хотели сообщить в полицию», — рассказали в ведомстве.

Неравнодушного ребёнка передали родителям и провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасности.