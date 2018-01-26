И штрафы не пугают: Кузбассовцы превращают свои дворы в мусорные свалки

Некоторые жители многоквартирных квартир при ремонте своей недвижимости выбрасывают строительный мусор прямо во дворе.

Причём эта проблема актуальна не только для жителей Кемерова и Новокузнецка, но и для многих небольших городов.

Мешки со строительным мусором регулярно оставляют на контейнерной площадке, превращая придомовую территорию в свалку, сообщает Вести-Кузбасс.

При этом за выброс строительного мусора положен штраф.