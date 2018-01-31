Стало только хуже: Зарплаты учителей на одной ставке теперь сравняются с зарплатами уборщиц

На днях президент Владимир Путин заявил, что майские указы почти выполнены – зарплаты повышены учителям, медикам и другим работникам в бюджетной сфере.

Но сами учителя и представители ОНФ констатируют: распоряжения президента, выпущенные 6 лет назад, не выполнены до сих пор. При этом, стало только хуже, передаёт Росбалт.

«Президент неоднократно говорил о том, какие возникли проблемы с выполнением „майских указов“. Главные проблемы заключаются в том, что законодательно не отрегулировано понятие сверхурочной работы учителей. В связи с этим учителей принуждают работать вместо 18 часов, то есть ставки, по 40 и более часов — для выполнения этих указов. Я хочу надеяться, что президент, когда говорил о средней зарплате по региону, то имел в виду среднюю зарплату за нормальное количество часов. Однако многие регионы не имеют денег для реализации этих указов и поэтому вынуждают школы заниматься различного рода манипуляциями. Наконец, система оплаты труда, которая введена у нас с 2008 года, никак не способствует тому, чтобы учителя получали достойную зарплату», — рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По словам профлидера, в регионах все громче звучат голоса о необходимости возвращения к понятиям ставки и тарифа — ставка, хотя бы минимальная, должна быть одинаковой во всех регионах.

Коллектив педагогов обратился к министру образования РФ и председателю комитета Госдумы по образованию и науке с предложением реформировать систему оплаты труда педагогов. Инициативная группа создала онлайн-петицию в Интернете, в поддержку которой активно подписываются педагоги их разных регионов.

Согласно предложению инициативной группы учителей, необходимо реформировать работающую ныне «новую систему оплаты труда» (НСОТ), действующую с 2008 года. Одно из предложений предусматривает введение единой тарифной сетки. При этом минимальный базовый оклад (ставка) для педагогических работников не должен быть менее двух МРОТ.

Председатель профорганизации работников образования Череповца Наталия Кукушкина констатировала, что произведенное недавно повышение МРОТ до прожиточного минимума означает, что зарплаты работников образования, которые работают на одной ставке, — например, молодых учителей, — сравняются с зарплатами уборщиц.

Серьезное недовольство у педагогов вызывает и ситуация, когда зарплаты учителей сильно разнятся по регионам. «На бумаге „майские указы“ как будто выполняются. Выполнение этих указов вообще, на мой взгляд, свелось именно к созданию правильной отчетности. При этом замалчивают факты о том, с какой нагрузкой работают педагоги. Норма составляет 18 часов, однако у нас люди ведут две ставки и больше. Есть педагоги, которые ведут по 40 часов, что уже ни в какие разумные рамки не вмещается. И делают они это не потому, что хотят много заработать, а просто потому, что преподавать некому. Молодые педагоги в школу приходят и очень быстро из нее уходят», — рассказала Кукушкина.

По ее словам, наиболее незащищенными сегодня являются педагоги в провинции, где нет работающих профсоюзов, а директор школы начисляет стимулирующие выплаты по своему произволу, часто — самому себе.

novokuznetsk.su

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