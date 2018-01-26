Грамотный удар: Что говорят миллиардеры о «кремлевском докладе»

В конце января стало известно о «кремлёвском докладе» — списке российских деятелей, в отношении которых власти США планируют ввести новые санкции.

В этом документе говорится о первых лицах государства РФ (в частности премьер-министре Дмитрии Медведеве) и о миллиардерах из списка Форбс.

Эксперты отмечают, что помимо публичной части списка есть также закрытая, куда могли попасть менее состоятельные российские бизнесмены.

Многие олигархи просто проигнорировали это сообщение, другие заявили, что логичного объяснения этому событию нет.