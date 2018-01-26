Грамотный удар: Что говорят миллиардеры о «кремлевском докладе»

В конце января стало известно о «кремлёвском докладе» — списке российских деятелей, в отношении которых власти США планируют ввести новые санкции.
В этом документе говорится о первых лицах государства РФ (в частности премьер-министре Дмитрии Медведеве) и о миллиардерах из списка Форбс.
Эксперты отмечают, что помимо публичной части списка есть также закрытая, куда могли попасть менее состоятельные российские бизнесмены.
Многие олигархи просто проигнорировали это сообщение, другие заявили, что логичного объяснения этому событию нет.
Представитель бывшего владельца «Моего банка» Глеба Фетисова (в списке Форбс занимает 80 место) обратил внимание, что миллиардер, в отношении которого в России открыто уголовное дело, оказался в этом списке вместе с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и омбудсменом Борисом Титовым.
«Ничто так не объединяет людей, как дружба против общего оппонента», — заявил он.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что не согласны с включением Евгения Касперского (70 место в списке Форбс) в «кремлевский доклад», так как компания, по их мнению, не имеет политических связей и не осуществляет политическое влияние ни в одной стране мира, включая Россию.
«У нас сильное, богатое государство, в котором есть и полезные ископаемые, и мозги, и женщины, поэтому к нам такое внимание. А есть страны, против которых никто вводить санкции и не подумает. Значит, не зря мы тут живем, нам повезло», — заключил владелец компании Coalco, миллиардер Василий Анисимов (60 место).
novokuznetsk.su
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