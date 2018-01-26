Реорганизация завершилась: Кузбасский институт потерял статус самостоятельного вуза

В Кузбассе завершилась процедура реорганизации КемГУ и КемТИППа.

Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 31 января. Теперь студенты и сотрудники КемТИППа являются студентами и сотрудниками опорного университета Кузбасса. Уже летом выпускники получат единые дипломы Кемеровского государственного университета, сообщается на сайте вуза.

В январе в опорном кузбасском вузе назначили новых проректоров. На пост проректора по стратегическому развитию назначили доктора физико-математических наук Юрия Журавлёва. Учебной работой будет руководить кандидат экономических наук Роман Котов, а работать с молодёжью — Мария Леухова.