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Новость от 03 февраля 2018

ЦБ устроил: Бинбанк исчезнет

В этом году произойдёт процедура присоединения Бинбанка к«ФК Открытие». По словам главы «ФК Открытие» Михаила Задорнова, Бинбанк пока будет работать под своим брендом, но через 9-12 месяцев присоединение завершится.

 «У вновь созданного банка будут лучшие дистанционные каналы, а также единая филиальная и банкоматная сети», — передаёт слова Задорнова газета Коммерсант.

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что Банк России принял решение о санации банка «Финансовая Корпорация Открытие».

 

novokuznetsk.su

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