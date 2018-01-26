ЦБ устроил: Бинбанк исчезнет

В этом году произойдёт процедура присоединения Бинбанка к«ФК Открытие». По словам главы «ФК Открытие» Михаила Задорнова, Бинбанк пока будет работать под своим брендом, но через 9-12 месяцев присоединение завершится.

«У вновь созданного банка будут лучшие дистанционные каналы, а также единая филиальная и банкоматная сети», — передаёт слова Задорнова газета Коммерсант.

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что Банк России принял решение о санации банка «Финансовая Корпорация Открытие».