Россия – Родина побед: Более двух тысяч новокузнечан поддержали олимпийцев

Новокузнецк, как и Кемерово, присоединился ко всероссийской акции в поддержку спортсменов-олимпийцев, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

На площади торжеств в Центральном районе собралось около двух тысяч человек, чтобы присоединиться к массовому патриотическому мероприятию «Россия – Родина побед».

Горожане активно участвовали в соревнованиях и конкурсах, фотографировались с факелом эстафет олимпийского и паралимпийского огня, а также могли посмотреть выступление мотоциклистов клуба «Чёрный лед».

Яркие представители российского спорта — заслуженный тренер РФ Николай Мартынов, вице-чемпион Олимпиады в Пекине Евгений Чигишев, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко и другие выразили слова поддержки спортсменам, которые отправятся на олимпийские игры и тем, кто по неоднозначным решениям МОК и ВАДА туда не поедут.