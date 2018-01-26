Ждём снегопад: Погода на неделю в Новокузнецке

В Новокузнецке в первой половине недели ожидается ясная погода, а ближе к выходным пройдут снегопады.

Сегодня, 5 февраля, значительная облачность при -19°С.

Во вторник и среду ожидается преимущественно ясная погода и без осадков. Средняя дневная температура -15°С, в ночные часы до -23°С.

8 февраля будет пасмурно. Ближе к вечеру возможен снегопад. Днём -16°С, ночью -23°С.

В пятницу характер погоды значительно не изменится. Пасмурно, вероятность осадков сохранится.

Выходные дни будут тёплыми. Средняя дневная температура -9°С, ночная -12°С. Поднимется ветер до 12 м/с, пасмурно, но без осадков.