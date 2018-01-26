Ужесточат: В России появится своя Гуантанамо

Для террористов предлагается сделать отдельные тюрьмы. По словам автора идеи, члена комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, документ ещё разрабатывается и активно обсуждается. Ранее он уже предлагал ввести пожизненное заключение для вербовщиков террористов.

На такие радикальные меры толкает тревожная статистика – всё чаще вербуются заключенные, которые находятся в местах лишения свободы. Они выходят и попадают в радикальные ячейки, сообщает Свободная пресса.

Но многие эксперты сходятся во мнении, что в тюрьмах оградить от таких людей других заключенных невозможно, учитывая систему и режим содержания в колониях.

Поэтому предлагается создать одну или две тюрьмы специально для осужденных по террористическим статьям.

Для примера, в США не оставляют на своей территории особо опасных преступников (таких как террористы), а вывозят их в Гуантанамо, на территорию Кубы.