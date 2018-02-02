По нужде: в больнице документы пациентов использовали вместо туалетной бумаги

В Перми в одной из больниц вместо туалетной бумаги в туалете использовались документы с данными о пациентах. Фото историй болезни, разбросанных по подоконнику уборной, появилось в инстаграме краевого уполномоченного по правам человека Павла Микова.

Он тут же сообщил об этом вопиющем факте министру здравоохранения региона, пишет Lenta.ru.

Миков нашел ещё одно нарушение — 65-летнюю женщину с травмой головы не госпитализировали, сославшись на отсутствие свободных мест. В ходе инспекции омбудсмен насчитал минимум четыре свободных койки.