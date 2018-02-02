По нужде: в больнице документы пациентов использовали вместо туалетной бумаги

В Перми в одной из больниц вместо туалетной бумаги в туалете использовались документы с данными о пациентах. Фото историй болезни, разбросанных по подоконнику уборной, появилось в инстаграме краевого уполномоченного по правам человека Павла Микова.
Он тут же сообщил об этом вопиющем факте министру здравоохранения региона, пишет Lenta.ru.
Миков нашел ещё одно нарушение — 65-летнюю женщину с травмой головы не госпитализировали, сославшись на отсутствие свободных мест. В ходе инспекции омбудсмен насчитал минимум четыре свободных койки.
«Важно понимать, что никакие самые лучшие условия не будут высоко оценены, если отношение врачей и медперсонала будет желать лучшего. Не снизится и количество жалоб, ведь человек оценивает не только чистоту белья в больнице, но и, в первую очередь, человеческое отношение к пациенту. Вопросы этики и деонтологии очень важны и им надо уделять внимание еще на этапе обучения кадров», — заметил пермский уполномоченный.
Миков взял ситуацию в больнице под личный контроль и в феврале планирует повторно посетить медучреждение.
novokuznetsk.su
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