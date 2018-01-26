Снимаю, порчу: в Новокузнецке цыганка «сняла порчу» с пенсионеров за 380 тысяч рублей

92-летняя новокузнечанка заявила в Куйбышевский отдел полиции, что у неё из квартиры, где она проживает с 92-летним мужем, цыганка похитила 380 тысяч рублей.

Как рассказала пенсионерка, ей позвонили в домофон и назвали её по имени. Решив, что пришла её знакомая, она открыла дверь, но на пороге появилась цыганка. Незванная гостья с порога заявила, что пришла снимать порчу и начала читать заклинания.