Снимаю, порчу: в Новокузнецке цыганка «сняла порчу» с пенсионеров за 380 тысяч рублей

92-летняя новокузнечанка заявила в Куйбышевский отдел полиции, что у неё из квартиры, где она проживает с 92-летним мужем, цыганка похитила 380 тысяч рублей.
Как рассказала пенсионерка, ей позвонили в домофон и назвали её по имени. Решив, что пришла её знакомая, она открыла дверь, но на пороге появилась цыганка. Незванная гостья с порога заявила, что пришла снимать порчу и начала читать заклинания.
Затем она попросила дать ей сырое яйцо, завернула его в полотенце и стала прикладывать к рукам хозяев квартиры. После этого аферистка попросила достать все деньги и золотые украшения, которые имеются в жилище. Потерпевшая выполнила просьбу, а цыганка завернула купюры и украшения в полотенце, распорола наволочку пуховой подушки и спрятала сверток в неё. Незнакомка приказала пенсионерам не трогать подушку три дня, чтобы порча окончательно исчезла, и ушла из жилища.
Наволочка, конечно, оказалась пуста.
Сейчас полицейские ищут злоумышленницу.
Приметы женщины: на вид 45 — 50 лет, среднего телосложения, рост 155–160 см., волосы черные, зубы золотые, одета в пальто темно-серого цвета. Девочке на вид около 13 лет, рост 155 см, цыганской внешности, среднего телосложения, одета в шапку темного цвета, пальто серого цвета, из-под которого выглядывала одежда синего цвета.
Граждан, обладающих информацией о подозреваемых, сотрудники полиции просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (3843) 72–20–75, 8 (3843) 72–20–73, 8 (3843) 72–20–81 или 02. Анонимность гарантируется.
novokuznetsk.su
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