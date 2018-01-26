Шаг вперёд: в центре реабилитации детей с ДЦП в Кузбассе появился экзокостюм

В кемеровском центре «Фламинго» появился экзокостюм для реабилитации детей с ДЦП появился, пишет пресс-служба АКО.

Устройство представляет собой ходунки и служит для поддержки ребёнка. Экзокостюм крепится к взрослому, оставляя его руки свободными. Движения ступней ребёнка и взлослого синхронизируются за счёт спаренных сандалий и наколенных фиксаторов, а специальные ремни обеспечивают поддержку и необходимый уровень безопасности.

Экзокостюм будет использоваться инструкторами по физкультуре отделения медико-социальной реабилитации.

ДЛЯ СПРАВКИ: Ежегодно в центре «Фламинго» (руководитель Игорь Полковников) проходят реабилитацию почти 700 детей-инвалидов от 3 до 18 лет. Сотрудники оказывают высококвалифицированную социально-медицинскую, психолого-педагогическую помощь детям. В центре созданы условия для обеспечения максимально полной и своевременной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе, приучения к труду. В центре «Фламинго» применяют такие прогрессивные технологии как тепло- и электролечение, лазеротерапия, гидромассаж. В практике специалистов — использование монтессори-педагогики, игровой терапии, водно-песочной, арт- и сказкотерапии.

Всего для комплексной реабилитации детей в Кузбассе действуют шесть центров реабилитации (в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Мариинске, Ленинске-Кузнецком) и одно отделение в Юрге (на базе дома-интерната). Ежегодно в них проходят социальную адаптацию более 4,5 тыс. детей.

novokuznetsk.su

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