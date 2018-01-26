Идентификации ради: в России создадут банк персональных биометрических данных

На портале проектов нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства о правиле сбора биометрических данных россиян. Как сообщает РГ, он может быть утверждён уже в мае.

Планируется, что полномочия на сбор и обработку этих данных получит Министерство связи и коммуникаций.

Единая система сбора и хранения биометрических данных поможет банкам и другим финансовым организациям идентифицировать клиентов.