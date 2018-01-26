Идентификации ради: в России создадут банк персональных биометрических данных

На портале проектов нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства о правиле сбора биометрических данных россиян. Как сообщает РГ, он может быть утверждён уже в мае.
Планируется, что полномочия на сбор и обработку этих данных получит Министерство связи и коммуникаций.
Единая система сбора и хранения биометрических данных поможет банкам и другим финансовым организациям идентифицировать клиентов.
Минкомсвязи (по согласованию с Банком России) планируется поручить до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, сбора и хранения, параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных).
Методику проверки соответствия данных планируется разработать до 20 мая.
novokuznetsk.su
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