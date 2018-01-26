Негреховное яблоко: Митрополит Илларион рассказал, почему iPhone X популярен среди священников

В эфире «России 24» митрополит Волоколамский Иларион рассказал в передаче «Церковь и мир», что пользуется iPhone 8, а большинство его помощников уже перешли на iPhone X.

По словам митрополита, он до десятой модели пока не дозрел. Восьмой iPhone священник получил в подарок на Новый год. А вот персональный компьютер от Microsoft Илларион, по его словам, категорически отказывается менять на продукцию Apple.