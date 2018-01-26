Негреховное яблоко: Митрополит Илларион рассказал, почему iPhone X популярен среди священников

В эфире «России 24» митрополит Волоколамский Иларион рассказал в передаче «Церковь и мир», что пользуется iPhone 8, а большинство его помощников уже перешли на iPhone X.
По словам митрополита, он до десятой модели пока не дозрел. Восьмой iPhone священник получил в подарок на Новый год. А вот персональный компьютер от Microsoft Илларион, по его словам, категорически отказывается менять на продукцию Apple.
"Я категорически отказываюсь, вопреки всем увещаниям, раздающимся с разных сторон, перейти на своем компьютере с Microsoft на Apple, потому что я привык к тому, как работает компьютер Microsoft, я на этом компьютере написал десятки книг, мне он удобен", — сказал митрополит.
В одном из выпусков программы "Церковь и мир" в ноябре минувшего года митрополит Иларион поделился своим мнением о причинах популярности смартфонов Apple. По его словам, создатели iPhone не прошли мимо опыта, который веками копила Церковь.
"При появлении компьютеры оперировали исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом "icon" — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет", — сказал митрополит. "В Церкви много икон, и верующие наши молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир", — провел аналогию иерарх.
novokuznetsk.su
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