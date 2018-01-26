Налетай, подешевело: в 2018 году ипотека станет ещё дешевле — аналитики

Эксперты спрогнозировали падение ипотечных ставок в 2018 году до 8−8,5%.

В 2018 году ставка может дополнительно снизиться до 8−8,5%. А некоторые эксперты и вовсе допускают падение ставок до 6%, пишет ВашГород.ру. Ипотечное кредитование сейчас сохраняет статус основного драйвера продаж недвижимости на фоне снижения ставок.

Если ипотека снизится до 8%, то спрос на ипотечные кредиты в целом по России увеличится примерно на 25−30%. А если речь будет идти о ключевой ставке на уровне 6−7%, то возможен двукратный рост объема кредитования.

Также издание отмечает, что в 2017 году число сделок с ипотекой выросло на 27% относительно 2016 года, при этом первичный рынок вырос на 54%.