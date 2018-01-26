Пыльная быль: новокузнецкие историки совершили важное открытие перед 400-летием

По материалам Геральдической комиссии Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

Ещё в июне 2017 года в Геральдическую комиссию при Новокузнецком городском Совете народных депутатов, где автор этой статьи курирует работу по нахождению исторических эмблем Кузнецка, поступили уникальные изображения печатей Кузнецка XVIII века. Ни научной общественности города, ни тем более его жителям они никогда не были известны.

Фотографии подлинных печатей Кузнецка времен царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны пришли в ответ на официальный запрос из Государственного архива Новосибирской области и Государственного архива Алтайского края. Их появление — важнейшее историческое открытие перед предстоящими юбилейными торжествами. Город потихоньку обретает свою реальную символику, а юбилей наполняется полноценным историческим содержанием. На этих сургучных императорских печатях Кузнецка волк (по другой информации, соболь) с характерным прямым хвостом, направленным вниз. Рисунки на этих двух печатях отличаются, но имеют определенное сходство. Очевидно, что в основу изображения волка легло изображение соболя с печатей Сибирского приказа, который до 1763 года работал в Москве и вел сибирские дела. Наш волк имеет совершенно другой хвост (у соболя его по-другому изображали), изменены ноги. Изображение волка может показаться примитивным и несуразным, но необходимо помнить, что сургуч плохо держит сложный рисунок и форму и тут всем не до изысков.

Императорская печать Кузнецка времен Анны Иоанновны из новосибирского архива сохранилась в обломках (на изображении в газете два подобранных обломка с разных оттисков этой печати, где наиболее четко просматривается рисунок). Ведь при вскрытии документа печати ломали. Она как раз с документа 1734 года, когда Кузнецк посещал немецкий ученый Г.Ф. Миллер. Однако сохраненные обломки позволяют четко увидеть изображение животного. Частично видна круговая надпись. Можно прочитать “ЕЯ IМП”. Причем буква “I” была написана в слове “императорского” через “и десятеричное”, то есть с двумя точками наверху.

Полностью текст круговой надписи с описанием рисунка нам известен по историческому документу этого же 1734 года: “О имеющейся в Кузнецкой канцелярии Ея Императорского Величества печати образец показан под сим ответствием, на сургуче припечатан”. На печати текст: “Ея Императорского Величества Сибирской губернии города Кузнецка печать”.

Императорская печать Кузнецка времен Анны Иоанновны на данный момент самый древний сохранившийся артефакт городской сфрагистики, который нам известен.

Просто царский подарок нашему городу предоставил Государственный архив Алтайского края. В Барнауле уцелел паспорт из Кузнецка 1749 года. На нем и сохранились две одинаковые, целые печати. Причем одна очень хорошей сохранности. На печати внизу проставлен год — 1742. Это год изготовления печати. Волк поставлен по отношению к году вертикально. Так вертикально разместили животных на известных печатях городов Тобольской провинции периода правления Елизаветы Петровны (автору известны печати из этой серии Кузнецка, Тары, Тюмени, Томска). Эти императорские печати для сибирских городов делали одной партией и в одном месте, вероятно, в Тобольске. Затем их партиями и уничтожали при смене правителя. По документам эта печать Кузнецка была серебряная. Ширина оттиска, как и в предыдущем случае, 37 мм. Круговая надпись, которая сохранилась практически целиком, гласит: “ЕЯ IМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИIСКОI ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕЧАТЬ”. В слове “ея” буква “я” написана через «малый юс». Буква “I” написана везде с двумя точками наверху («и десятеричное»), хотя в первом случае это не так видно. В названии города буква “у” написана через кириллическую «ук».

Всего за XVIII век Кузнецк шесть-девять раз мог менять свою официальную печать. Шесть печатей Кузнецка уже известны точно. Ещё три теоретически могли существовать. Найденные оттиски позволяют впервые нам понять общую историческую специфику той поры в этой области. Интересно то, что и в последней трети XVIII века для изображения волка (или соболя) на печати Кузнецка использовали переделанную фигуру соболя с сибирских монет того времени. Всё это продолжалось до августа 1799 года, когда Павел I повелел на печатях учреждений изображать официальных орлов. Из региональных исследований известно, что указ этот в провинции выполняли противоречиво. Как с этим обстояло в Кузнецке, предстоит ещё выяснять по архивным документам.

А.Н. Полухин, к.и.н.,

доцент кафедры истории,

обществознания и методики

обучения НФИ КемГУ