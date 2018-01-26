Не соответствуют: Сбербанк продаёт 37 объектов недвижимости в Кузбассе

Один из крупнейших банков в России выставил на продажу 37 объектов по всему Кузбассу.

В Новокузнецке продаются 4 помещения: в Куйбышевском, Новоильинском, Кузнецком и Заводском районе. Общую стоимость этих объектов оценили в 49 миллионов рублей.

В Кемерове также продают 3 объекта. За них планируют выручить 9,3 миллиона рублей. Больше всего помещений выставлено на продажу в Киселёвске (7 объектов). В Прокопьевске, Мариинске и Юрге решено продать три объекта Сбербанка.

«Как правило, это помещения, которые невозможно привести в соответствие с требованиям, предъявленным Банком России к подразделениям кредитных организаций, а также хозяйственные помещения. Проводя оптимизацию филиальной сети, банком учитывается возможность обслуживания клиентов в других близлежащих филиалах Банка», — сообщили ВашГород.ру в Сбербанке.

Также отмечается, что Сбербанк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов банка.