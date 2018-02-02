Эксперты: доллар скорого упадёт на 4 рубля — причины

В январе рубль укрепился к доллару и ослаб к евро. По мнению экспертов, в феврале евро продолжит своё укрепление, пишет РГ.
Рубль будет в феврале устойчивым благодаря высоким ценам на нефть. Поэтому есть надежда, что пара доллар/рубль дойдёт до отметок 52-53 рубля. Однако пара евро/рубль может достигнуть уровня 70,7 рубля, отмечает заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.
В феврале стоимость нефти сорта Brent может превысить 70 долларов за баррель.
31 января на заседании ФРС США пока не стали принимать решение об изменении ставки, а вот ЦБ РФ в начале февраля может снизить ставку на 0,25-0,5 процента. Но это вряд ли вызовет серьёзное движение в валютных парах, однако может на время повысить волатильность рубля.
Таким образом, рубль в феврале ожидает два сценария. Первый из них реализуется, если вторая часть санкций окажется крайне негативной. В этом случае пара доллар/рубль в феврале будет торговаться в районе 58-59 рублей, а пара евро/рубль в районе 70-71 рубля.
Второй сценарий воплотится в жизнь, если санкции окажутся незначительными, а цены на нефть продолжат расти. Тогда рубль усилит борьбу за укрепление, пара доллар/рубль может снизиться до уровней 52-53 рубля, пара евро/рубль - до 67,5-68,5 рубля.
Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился до 69,79 рубля, курс доллара увеличился до 56,26 рубля.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники