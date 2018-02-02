Эксперты: доллар скорого упадёт на 4 рубля — причины

В январе рубль укрепился к доллару и ослаб к евро. По мнению экспертов, в феврале евро продолжит своё укрепление, пишет РГ.

Рубль будет в феврале устойчивым благодаря высоким ценам на нефть. Поэтому есть надежда, что пара доллар/рубль дойдёт до отметок 52-53 рубля. Однако пара евро/рубль может достигнуть уровня 70,7 рубля, отмечает заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

В феврале стоимость нефти сорта Brent может превысить 70 долларов за баррель.

31 января на заседании ФРС США пока не стали принимать решение об изменении ставки, а вот ЦБ РФ в начале февраля может снизить ставку на 0,25-0,5 процента. Но это вряд ли вызовет серьёзное движение в валютных парах, однако может на время повысить волатильность рубля.