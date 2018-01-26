«Попытка оскорбить всё советское»: депутаты и кандидат в президенты устроили драку из-за Ленина

В столице активисты партии «Коммунисты России» во главе с кандидатом в президенты Максимом Сурайкиным пытались сорвать заседание муниципальных депутатов.

Сурайкин и ко устроили потасовку из-за предложения перенести памятник Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», пишет РБК.

После потасовки врачи диагностировали у депутата Дмитрия Максимова закрытую черепно-мозговую травму, и он подал заявление в полицию.





«Я пытался прорваться, но меня хватали за руки, толкали, кто-то бил меня по лицу. В толкотне задели бабушку, которая была с ними, и она упала. Со спины кто-то ударил меня по голове», — рассказал Максимов.

Кандидат в президенты Максим Сурайкин отверг обвинения в нападении и заявил, что вместе со сторонниками пришёл на публичное заседание.

«Это прекрасный огромный памятник, а любые нападки на Ленина — это попытка оскорбить все советское прошлое. На Украине все началось со сноса памятников Ленину, а кончилось бандеровской властью, поэтому на такие инициативы мы реагируем очень болезненно», — заявил Сурайкин.

novokuznetsk.su

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