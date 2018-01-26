Меньше десятка: Путину передан список желающих вернуться в страну бизнесменов

Федеральные СМИ сообщают, что президенту Владимиру Путину передан список бизнесменов, которые собираются вернуться из Лондона в Россию.

О каких именно фамилиях идёт речь – не уточняется. Но известно, что в списке не более десяти имён, передаёт РИА Новости.

‍Напомним, российские власти продолжают вести работу по улучшение инвестиционного климата в стране. С бегством бизнесменов столкнулись и в Кузбассе. По итогам 2017 года количество компаний в регионе уменьшилось более чем на 3000.