Все равны: В правительстве прокомментировали новость о лишении богатых россиян пенсии

Некоторое время назад в СМИ появилась новость о желании правительства лишить в 2018 году денежной господдержки работающих пенсионеров с годовым доходом свыше 1 млн рублей.

По словам членов Совета Федерации, российское правительство сейчас не обсуждает никаких подобных инициатив. Как уточнил глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский, это решение было бы крайне непопулярным, непродуманным и нелогичным.

Его слова подтвердила и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает Лайф.ру.