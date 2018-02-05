Экспериментируют: Государство снимет с себя часть расходов на медицину

В последних числах января эксперты совместно с чиновниками обсудили реформу обязательного медицинского страхования (ОМС). Предлагается повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства.

В итоге участники обсуждения пришли к выводу, что необходимо опробовать новый метод в нескольких регионах, передаёт газета «Ведомости».

Эксперты напоминают, что в России здравоохранение финансируется фактически по принципу, похожему на советский сметный.

В начале года комиссия из представителей территориального фонда ОМС (ТФ ОМС), регионального минздрава и других местных властей на год вперед определяет, сколько и каких потребуется медицинских услуг, она же определяет и тарифы.

Комиссия исходит из подушевого норматива и прогноза заболеваемости в регионе. Затем из ТФ ОМС деньги ежемесячно поступают страховщикам – в зависимости от того, сколько у них застрахованных.

А больница выставляет страховщику счета за фактически оказанные этим застрахованным услуги. Если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФ ОМС. Если больше, за недостачей он все равно обращается к ТФ ОМС, т. е. к государству.

Количество медицинских услуг и тарифы определяются крайне непрозрачно, говорит участник совещания в Минфине, и есть конфликт интересов: по сути, региональные власти и клиники учреждают, и медицинскую помощь покупают, и контролируют её качество.

novokuznetsk.su

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