И это не предел: Фигуранты «кремлевского списка» потеряли $1,1 млрд за сутки

«Кремлёвский доклад» наделал много шума. После его публикации, активы бизнесменов, попавших в список США, за сутки подешевели на $1,1 млрд.

Но многие экономисты настроены оптимистично и заявляют, что могло бы быть хуже, передаёт РБК.

Отметим, в чёрный список попали не только министры, но и 96 бизнесменов. Эксперты издания внимательно изучили динамику акций спустя сутки после публикации доклада Минфином США.

Выяснилось, что сильнее всего подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.

Ранее мы писали, что Владимир Лисин дал деньги на строительство нового спорткомплекса в Новокузнецке.

