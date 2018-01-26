Путин готов: Избирательную систему России ждут перемены

Политологи сходятся во мнении, что грядущие президентские выборы станут вехой в истории российской избирательной системы. Напомним, в марте этого года мы будем выбирать президента России. Кремль уже анонсировал, что сама процедура будет предельно прозрачной и законной.

Как уточняют эксперты «ФедералПресс», в правительстве активно обсуждают возможность отмены муниципального фильтра и снижения барьера для партий на выборах в Госдуму. Законопроект об отмене фильтра уже подготовлен и одобрен Владимиром Путиным.

Об этой реформе попросили действующего президента сразу три лидера партий Жириновский, Зюганов и Миронов.

Эксперты считают, современные тенденции требуют, чтобы партии стали активней конкурировать на выборах.

«Появление новых лиц будет освежать политику, и избиратель это позитивно встретит. Это снизит недоверие к выборам и повысит их легитимность», — считает политический юрист Роман Смирнов.

В Госдуме и Кремле рассчитывают снизить подоходный барьер для партий с 5% до 2%, чтобы в конце концов не прийти к двухпартийной системе.

Но некоторые политологи отмечают, что эти действия носят косметический характер и на расклад политических сил никак не повлияют.