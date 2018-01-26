Топ болезней: От чего умирают россияне

В Минздраве рассказали об основных причинах смертности россиян в 2016 году.

На первом месте в списке оказались болезни системы кровообращения. Их доля составляет 47,8% от общего количества причин смертности,

15,6 % скончались от злокачественных образований, 8,9 % — в результате получения травм и отравления, сообщает RT.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян. По её словам, за девять месяцев 2017 года этот показатель достиг 72,6 лет.