Спокойно: Россиян застрахуют от безработицы

Страхование от безработицы, создание новых современных рабочих мест — эти и другие изменения грядут в ближайшие три года, пишет ВашГород.ру.

Работать над ними будут социальные партнёры — правительство, профсоюзы и работодатели. Об этом говорится в генеральном соглашении, которое стороны заключили на 2018−2020 годы, пишет «Российская газета».

С 1992 по 2017 год было заключено 12 таких соглашений. Новое содержит семь разделов. В них определены совместные действия социальных партнёров в таких областях, как экономическая политика, заработная плата, доходы и уровень жизни населения, развитие рынка труда и содействие занятости населения, соцзащита и другие.

В частности, планируется создать новый вид страхования — от безработицы. А пособие по безработице — увеличить, как минимум до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека.

Кроме того, предусмотрено обязательство сторон обеспечить поддержание минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.

Также планируется создание новых современных рабочих мест. Соглашение предусматривает изменение госпрограммы «Содействие занятости населения» — в неё планируют добавить подпрограмму «Безопасный труд».

Полный текст соглашения можно посмотреть здесь.