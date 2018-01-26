Дважды платим: Сибирские перевозчики требуют отменить транспортный налог

Общественники, активисты Федерации автовладельцев РФ и Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков требуют отменить транспортный налог. Они составили коллективное письмо и отправили в Госдуму, правительству и президенту Владимиру Путину, передаёт Тайга. Инфо.

По словам общественников, собираемость транспортного налога, который зачисляется в региональные бюджеты, не превышает 50%. При этом «во многих странах» этот налог включен в стоимость ГСМ.

Открытое письмо также подписали депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя и президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов.