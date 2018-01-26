Дважды платим: Сибирские перевозчики требуют отменить транспортный налог

Общественники, активисты Федерации автовладельцев РФ и Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков требуют отменить транспортный налог. Они составили коллективное письмо и отправили в Госдуму, правительству и президенту Владимиру Путину, передаёт Тайга. Инфо.
По словам общественников, собираемость транспортного налога, который зачисляется в региональные бюджеты, не превышает 50%. При этом «во многих странах» этот налог включен в стоимость ГСМ.
Открытое письмо также подписали депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя и президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов.
«С 1 января 2018 года акцизы на ГСМ в России увеличились на 50 копеек за литр, а с 1 июля 2018 года планируется новое повышение, — сказано в документе. — Для автовладельцев это означает существенное увеличение финансовой нагрузки. При этом, кроме акциза на топливо владельцы машин платят ещё и транспортный налог. По сути, они подвергаются двойному налогообложению. Вдобавок автовладельцы, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, вынуждены платить трижды — с них взимается ещё и плата за возмещение вреда федеральным трассам».
novokuznetsk.su
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