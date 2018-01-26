Обсчитались: власти Кемерова не согласились с обвинениями Счётной палаты по ремонту дорог

Кемеровские власти не согласились с выводами Счётной палаты по поводу нарушений при реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

Аудиторы посчитали, что администрация Кемерова завысила цены контрактов более чем на четверть миллиарда рублей.

Власти областного центра не согласились с доводами Счётной палаты и заявили, что стоимость контрактов определена в соответствии с законодательством страны и региона, пишет ВашГород.ру.

Более того, качество работ на дорогах, по данным мэрии Кемерова, подтверждено независимыми экспертами. Весной все отремонтированные участки обследуют ещё раз: если обнаружатся дефекты, подрядчики будут устранять их за свой счёт по гарантийным обязательствам. Уточняется, что возражения отправили в Счётную палату ещё в 2017 году, отмечает «Коммерсант».

Напомним, Сётная палата также рассказала о нарушениях в Новокузнецке при работе по проекту «Безопасные и качественные дороги».