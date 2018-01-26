Очередная авария: В кузбасском посёлке люди замерзают в квартирах

На этот раз ЧП произошло в посёлке Ижморский. Сломался котёл, поэтому произошло снижение подачи тепла в дома и соцобъекты (в два сада, школу и больницу), передаёт Интерфакс.

Уточняется, что в квартирах похолодало до +15,+18 градусов, так как температура горячей воды на вводах в дома не выше+ 55 градусов. В своих квартирах мёрзнут около 700 человек, всего в поселке проживает 4 тыс. 800 кузбассовцев.

К ремонту потёкшего котла приступят уже сегодня.

Напомним, ранее своей должности лишился глава Юргинского района из-за его нерасторопности в устранении последствий аварии на котельной.