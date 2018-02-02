ЦИК предупредил: Песков извинился за излишнюю агитацию в поддержку Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и потребовала впредь быть осторожнее и не устраивать излишнюю агитацию «в поддержку одного из кандидатов в президенты».
Элла Памфилова подчеркнула, что перед выборами нужно быть осмотрительней, передаёт Газета.ру
«Сейчас неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК - ведущий орган в проведении выборов. Я принимаю к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли быть так восприняты. На этот период буду более аккуратным, чтобы не давать повода для таких замечаний», — заверил Песков.
Отметим, в президентских выборах будет участвовать восемь кандидатов - самовыдвиженец Владимир Путин, глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, бизнес-омбудсмен Борис Титов (от Партии роста), сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы», председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин (от КПРФ) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский
novokuznetsk.su
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