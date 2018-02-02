ЦИК предупредил: Песков извинился за излишнюю агитацию в поддержку Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и потребовала впредь быть осторожнее и не устраивать излишнюю агитацию «в поддержку одного из кандидатов в президенты».

Элла Памфилова подчеркнула, что перед выборами нужно быть осмотрительней, передаёт Газета.ру