«Это просто болтовня»: эксперт прокомментировал желание властей Новокузнецка запустить скоростной трамвай

Многие жители Новокузнецка сетуют – с каждым годом трамваев становится всё меньше. Уже убрали электрический транспорт на Курако, намеревались это сделать и на проспекте Металлургов. Но летом 2017 года городские власти сменили курс и даже анонсировали запуск скоростного трамвая к 400-летию Новокузнецка.

В ноябре стало известно, что в городе для нового транспорта обновят трамвайные пути от Кузнецкого моста до Советской площади. Рельсы произведут на ЕВРАЗ ЗСМК. А в декабре мэр Сергей Кузнецов в инстаграме опубликовал видео, на котором был запечатлён московский трамвай.

«Это пока не у нас. Снято в Москве. Стремимся к тому, чтобы такой же трамвай поехал у нас» — прокомментировал мэр.

На видео видно, что скоростной трамвай представляет из себя «гармошку», а также он приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Но на этом вся активность и закончилась. Дальше разговоров мы так и не сдвинулись.

Напомним, ещё в 2015 году петербургский экономист Ринат Бичурин предложил властям Кемерова и Новокузнецка создать частное надземное метро. При этом проезд в этом метро, по его мнению, может быть бесплатным.

«Затраты на перевозку покрываются за счёт доходов от аренды коммерческих помещений метро», — уточняет автор инициативы.

Но местные власти проигнорировали предложение и в конечном итоге отреагировали отрицательно. Ринат Бичурин отмечает, что на реализацию проекта нужно всего несколько лет (чтобы построить специальные надземные эстакады), но при нынешней системе власти практически невозможно организовать наземное метро.

«Тем не менее, надо биться любыми путями за проект уже сейчас, чтобы при перемене власти быть готовыми к немедленной реализации и началу строительства.

Поэтому задумана кампания по местному референдуму за частное надземное метро, чтобы мобилизовать протестное общественное мнение. Я запустил сбор подписей, чтобы затем организовать референдум в Новокузнецке о частном надземном метро», — рассказал экономист.

По мнению автора проекта, скоростной трамвай — это очередной «завтрак» для народа в течение президентской предвыборной кампании. На это нет денег не только в городском бюджете, но и в региональном и федеральном.

«Попросту болтовня. Ничего больше. И такая же болтовня ведётся не только в Кузбассе, — считает он. — Но если бы городские власти согласились воплотить в жизнь проект частного надземного метро, то горожане забыли бы о пробках, передвигались быстро и с комфортом и экономили бы на проезде. В совокупности эти факты привели бы к экономическому росту в городе».

Будет ли у новокузнечан скоростной трамвай — это большой вопрос. Но мы все ждём, надеемся и верим.