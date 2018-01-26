Издевательство над горожанами: Пассажиры просят вернуть популярную остановку в центре Новокузнецка

В редакцию novokuznetsk.su обратилась горожанка Валерия, которая жалуется на отсутствие остановки около драмтеатра.

«Это издевательство над горожанами! Почему до сих пор не организовали остановку около драмтеатра (если ехать в сторону Запсиба). Это жутко неудобно! В сорокаградусный мороз мне приходилось лишних пятнадцать минут идти до работы, просто потому, что там не останавливаются маршрутки! Изначально говорили, что остановку сделают при ремонте проспекта Металлургов, но это ещё когда будет? А народ каждый день мучается!» — пожаловалась горожанка.