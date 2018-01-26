Хамство и просрочка: Новокузнечане жалуются на известную торговую сеть

Новокузнечане жалуются на известную торговую сеть. Покупатели то и дело находят на прилавках просроченную продукцию и вынуждены терпеть хамство персонала.

«В конце января мы вместе с другом зашли в продуктовый магазин на Цирке (ул. Кирова, 75). Нашли очень много просрочки (в том числе и рыбу), встретили хамство от директора (орала на нас). А когда мы вызвали полицию, через час ответили, что этим они не занимаются и не приехали. Директор, видимо от осознания своего правонарушения, скрылась в подсобном помещении и больше мы её не видели», — пожаловался Максим.

По словам руководителя новокузнецкого отделения “Хрюши против” Алексея Каспера, новокузнечане постоянно жалуются на эту торговую сеть. Редкий случай, когда в помещении чисто и нет просроченных продуктов.

«Лично я расцениваю это поведение сети, как целенаправленную травлю народа. Ни от одной жалобы на горячую линию сети особого толка не было, кроме порки сотрудников. Визиты Роспотребнадзора тоже вразумляют сеть на месяц. Единственное решение – это отказ от посещения этих магазинов», — заявил Алексей Каспер.