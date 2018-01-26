Что подарить любимым на День святого Валентина

Приближающийся День святого Валентина — прекрасный повод, чтобы намекнуть любимым о своих нежных чувствах. И чем романтичнее будет такой намёк — тем слаще награда.

Интересно, что влюблённым нельзя дарить часы — это считается плохой приметой. Может, всё потому, что счастливые часов не наблюдают?!

Самый популярный подарок на 14 февраля – это, конечно же, сладости, которые дарят друг другу влюблённые всего мира. Правда, в Японии такое признание в любви делают исключительно девушки, а молодые люди «отдариваются» за День святого Валентина только 14 марта.

Учёные выяснили, что между любовью и сладким много общего. Известно, что именно сладости помогают мозгу вырабатывать главные гормоны счастливой влюблённости — серотонин и эндорфины.

Серотонин – гормон удовольствия. Он влияет на многие функции организма, в том числе ина познавательный процесс. А при поступлении серотонина в спинной мозг улучшается двигательная функция и повышается мышечный тонус, отчего у человека появляется ощущение всемогущества.

Но самое главное — серотонин поднимает нам настроение и помогает легко справляться с любыми стрессовыми ситуациями. И наоборот — если в организме его недостаточно, то это ведёт к депрессии, а вывести человека из равновесия может даже пустяк.

Отличная новость для сладкоежек и влюблённых! Учёные определили, что серотонин заставляет раковые клетки самоликвидироваться.

Эндорфины — гормоны покоя и удовлетворения — тоже вырабатываются как от любви, так и от сладкого. Они несут человеку ощущение благополучия и защищённости. И чем больше эндорфинов у нас вырабатывается — тем счастливее мы себя чувствуем. К тому же, эти гормоны счастья делают людей сильными, энергичными и целеустремлёнными.

Известно, что сладкое — это на 99,9% углеводы, а влюблённым такой источник энергии точно не помешает. Наверняка по себе знаете, что на любовь требуется много сил. А содержащаяся в сладостях глюкоза — это пища для мозга, которому всё время приходится придумывать, как же «нечаянно» встретиться с объектом воздыханий и что же при этом сказать.

Торт «Шоколадная фантазия» — столько шоколада, что чувствуешь себя ещё влюблённее.

Торт «Рай Вкусов» — идеальный источник серотонина и романтичной нежности.

Торт «Рандеву» — дуэт сладких сердечек, бьющихся вместе до последнего кусочка.

Торт «Соблазн» — роскошная «валентинка» для самого дорогого человека на свете.

Торт «Праздничный» — сердце, полное страсти, сливок и эндорфинов.

Набор пирожных — романтичный подарок, которому невозможно сказать «нет».

Печенье «Сладкоежка» — сладкое признание в нежных чувствах.

Влюбляйтесь и будьте любимы и обязательно балуйте дорогих вам людей каждый день, как в День святого Валентина!

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Компания желает всем прекрасного настроения, энергичности и счастья!