Очередной раз: Абрамович подал прошение о виде на жительство в Швейцарии

Миллиардер и основной владелец Evraz Роман Абрамович очередной раз подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале (Швейцария). Причём бизнесмен думает о переезде уже не первый год.

Впервые он подал прошение в 2016 году. Тогда он хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Потом Роман Абрамович отозвал прошение, но уже в 2017 году вновь вернулся к этому вопросу. В ноябре бизнесмен направил в адрес главы Федеральной полиции Николетты делла Валле личное обращение.

Для справки:

В британском реестре компаний, где Роман Абрамович указан как лицо, имеющее существенный контроль в компании Fordstam Limited (эта компания управляет ФК «Челси»), местом проживания бизнесмена названа Швейцария. В ноябре 2016 года представитель Абрамовича Джон Манн говорил Forbes, что Абрамович — налоговый резидент России, поскольку проводит на ее территории более 183 дней в году. Sonntags zeitung отмечала, что ей не удалось найти информацию о собственности Абрамовича в Швейцарии.



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