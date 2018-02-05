Очередной раз: Абрамович подал прошение о виде на жительство в Швейцарии

Миллиардер и основной владелец Evraz Роман Абрамович очередной раз подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале (Швейцария). Причём бизнесмен думает о переезде уже не первый год.
Впервые он подал прошение в 2016 году. Тогда он хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Потом Роман Абрамович отозвал прошение, но уже в 2017 году вновь вернулся к этому вопросу. В ноябре бизнесмен направил в адрес главы Федеральной полиции Николетты делла Валле личное обращение.В итоге владельцу Evraz фактически отказали, объяснив, что отозванный запрос не может быть «разморожен». Ему предложили подать новое заявление, но подобного ходатайства Абрамович пока не подал, передаёт РБК.
Для справки:
В британском реестре компаний, где Роман Абрамович указан как лицо, имеющее существенный контроль в компании Fordstam Limited (эта компания управляет ФК «Челси»), местом проживания бизнесмена названа Швейцария. В ноябре 2016 года представитель Абрамовича Джон Манн говорил Forbes, что Абрамович — налоговый резидент России, поскольку проводит на ее территории более 183 дней в году. Sonntags zeitung отмечала, что ей не удалось найти информацию о собственности Абрамовича в Швейцарии.
novokuznetsk.su
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