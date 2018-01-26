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Новость от 06 февраля 2018

Подвергались опасному излучению: В Кузбассе частично закрыли детский сад из-за радиации

Эксперты Роспотребнадзора продолжают проверять культурные и социальные учреждения Кемеровской области на безопасность. На этот раз  в кемеровском  детском саду №145 закрыли спальные и игровые комнаты из-за радиации.

В отношении руководства садика был составлен административный протокол. Теперь они обязаны устранить все нарушения за 35 суток. Сейчас все материалы отданы в суд.

В январе эксперты рассказали о закрытии помещения в психоневрологическом  интернате.

novokuznetsk.su

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