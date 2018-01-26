Кто отравляет воздух: Новокузнечане жалуются на смог и дым

В редакцию novokuznetsk.su пришло открытое письмо от возмущённых горожан, которые устали от постоянной вони и смога. Они жалуются на неизвестных, которые постоянно жгут резину на улице Трамвайная, 11. Отметим, по информации 2gis, там находится автоцентр.

«Расскажите, пожалуйста, когда же будет порядок в городе? Трамвайная, 11. Опять жгут. Это то, чем дышат жители города, и чего не видите вы! Как может фирма жечь мусор и удушать целый район?» — спрашивают в обращении.

Открытое письмо направлено главе Новокузнецка, в прокуратуру и председателю Комитета охраны окружающей среды.

Напомним, в январе несколько раз вводили режим «чёрного неба». В феврале ситуация не изменилась. Который день над городом висит едкий смог. На прошлой неделе мэр Сергей Кузнецов объяснил, что такая ситуация сложилась из-за безветренной погоды и морозов.