Москвичи испугались снегопада: Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за плохой погоды

По словам замруководителя Роструда Ивана Шкловеца, опоздание на работу по причине сложных погодных условий — не повод привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Он разъяснил, что перед применением дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать письменное объяснение от сотрудника. Если причиной опоздания стали перебои в работе общественного транспорта из-за погоды, то сотрудника нельзя привлекать к ответственности, сообщают Вести.ру.

Отмечается, что в последние дни в Центральной России выпало рекордное количество снега. Дорожные службы, спасатели, энергетики работают в усиленном режиме.