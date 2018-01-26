Без сюрпризов: Названы самые влиятельные российские политики по итогам января

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов составил и опубликовал рейтинг влияния 100 ведущих политиков России в январе 2018 года.

В список лучших вошли не только политики первого эшелона, но и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин (79-е место), и Ксения Собчак (82 место).

В тройку лидеров традиционно попали президент РФ Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Медведев и глава администрации Антон Вайно.

Последние места в рейтинге заняли депутат Госдумы Ольга Баталина, бизнесмен Виктор Вексельберг и лидер Партии роста Борис Титов.