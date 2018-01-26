Нужны кардинальные меры: Грудинин предлагает упразднить ПФР

Кандидат в президенты и руководитель совхоза им. Ленина Павел Грудинин рассказал, как решить проблемы пенсионеров и повысить их уровень жизни.
Он уверен, что необходимо изменить весь экономический подход и вовсе упразднить Пенсионный фонд. Но на такие кардинальные действия правительство не пойдёт, передаёт его слова Свободная пресса.
«Алексей Кудрин говорит, что если увеличить пенсионный возраст, то люди почувствуют улучшение жизненного уровня. Но это не так, ведь с учетом средней продолжительности жизни в нашей стране, у 96 % россиян просто не останется времени пожить для себя.
Нужен кардинальный пересмотр пенсионной системы в сторону реального повышения уровня жизни, материального благосостояния и пенсионеров, и тех, кто уйдет на заслуженный отдых.
Власть закрывает заводы, фабрики, сельхозпредприятия, толкает людей на нищенское существование. Растет безработица, в том числе и скрытая. Как в такой ситуации наработать необходимый стаж для начисления пенсии? Отсюда циничное — вы не заработали себе на пенсию, живите, как хотите. Отсюда — господачка в виде социальной пенсии.
Индексация пенсий — обязательна. Когда нам говорят, что в стране нет денег, то это очередная ложь. Все действия последних десятилетий с пенсионными накоплениями, социальными выплатами оказались порочными.
Богатая страна не та, у которой много денег, а та, которая их умно тратит. Мы, на мой взгляд, тратим их абсолютно неправильно.
Мое мнение — ПФР должен быть упразднен. Нужно вернуться к советскому опыту пенсионных назначений и выплат».
novokuznetsk.su
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