Нужны кардинальные меры: Грудинин предлагает упразднить ПФР

Нужен кардинальный пересмотр пенсионной системы в сторону реального повышения уровня жизни, материального благосостояния и пенсионеров, и тех, кто уйдет на заслуженный отдых.

Власть закрывает заводы, фабрики, сельхозпредприятия, толкает людей на нищенское существование. Растет безработица, в том числе и скрытая. Как в такой ситуации наработать необходимый стаж для начисления пенсии? Отсюда циничное — вы не заработали себе на пенсию, живите, как хотите. Отсюда — господачка в виде социальной пенсии.

Индексация пенсий — обязательна. Когда нам говорят, что в стране нет денег, то это очередная ложь. Все действия последних десятилетий с пенсионными накоплениями, социальными выплатами оказались порочными.

Богатая страна не та, у которой много денег, а та, которая их умно тратит. Мы, на мой взгляд, тратим их абсолютно неправильно.

Мое мнение — ПФР должен быть упразднен. Нужно вернуться к советскому опыту пенсионных назначений и выплат».