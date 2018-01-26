РУСАЛ в 2017 году увеличил объём выпуска алюминия

ОК РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании в четвёртом квартале и в 2017 году.

Алюминий

Объем производства алюминия в четвертом квартале 2017 года составил 944 тыс. тонн, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия. Динамика производства оставалась стабильной, при этом коэффициент загрузки мощностей составил 97%. Выпуск продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в четвертом квартале 2017 года вырос на 9,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года – до 469 тыс. тонн, что соответствует заявленным планам компании довести долю ПДС в общем объеме производства до порядка 50% в 2017 году.



Реализация алюминия в четвертом квартале 2017 года выросла на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 1 млн тонн. Реализация ПДС в четвертом квартале 2017 года составила 462 тыс. тонн, снизившись на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется в основном увеличением спроса на первичный алюминий в отчетном периоде. Компания ожидает, что доля ПДС в общем объеме реализации в 2018 году составит 50-52%, чему способствуют уже сформированный портфель заказов на данную продукцию, а также введение в строй новых мощностей по производству ПДС.



Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале 2017 года выросла на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 263 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в четвертом квартале 2017 года практически не изменилась (-0,6%) по сравнению с предыдущим кварталом и составила 161 доллар США за тонну.



Средняя реализованная премия в четвертом квартале 2017 года практически не изменилась (-0,6%) по сравнению с предыдущим кварталом и составила 161 доллар США за тонну. В 2017 году объем производства алюминия составил 3 707 тыс. тонн, что на 0,6% выше аналогичного показателя предыдущего года.



В 2017 году объем реализации алюминия увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3 955 тыс. тонн. Этот рост преимущественно обусловлен увеличением до 169 тыс. тонн, или на 91,3% по сравнению с прошлым годом продаж алюминия, произведенного третьими сторонами.



В течение 2017 года компания продолжила реализацию стратегии по увеличению доли ПДС в общем объеме реализации. Продажи ПДС в 2017 году увеличились на 11,4% по сравнению с прошлым годом и составили 1 869 тыс. тонн. Доля ПДС в общем объеме реализации составила 47% в 2017 году по сравнению с 44% в 2016 году.



В 2017 году средняя цена реализации алюминия выросла на 21,5% – до 2 105 долларов США за тонну по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 23,5% – до 1 942 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в 2017 году выросла по сравнению с прошлым годом на 2,3% – до 163 долларов США за тонну.

Обзор рынка

Цена алюминия на LME в 2017 году выросла на 30,8% по сравнению с годом ранее и достигла своего почти шестилетнего максимума – 2 256 долларов США за тонну, закрепившись впоследствии на уровне 2 200 долларов США за тонну. Рост цены обусловлен масштабными сокращениями мощностей в Китае и устойчивым снижением запасов на LME, что свидетельствует о наличии глобального дефицита на рынке. Рост себестоимости производства алюминия в Китае также привел к тому, что существенная часть работающих в стране алюминиевых мощностей в конце 2017 года находилась на грани рентабельности.



В 2017 году мировая экономика демонстрировала уверенный рост. По данным Всемирного банка, рост мирового ВВП увеличился с 2,4% в 2016 году до 3,0% в 2017 году. ВВП Китая в 2017 году увеличился до 6,9% по сравнению с 6,7% в 2016 году, по данным Национального бюро статистики. Глобальный индекс деловой активности в производственной сфере PMI на протяжении всего 2017 года превышал отметку в 50 пунктов, достигнув 54,5 пункта в декабре. Производственная активность выросла почти во всех крупнейших экономиках, и доверие потребителей находилось на высоком уровне в течение всего года.



По предварительным оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий вырос на 6% в 2017 году по сравнению с годом ранее – до 64 млн тонн в результате уверенного роста на всех рынках. Дефицит на глобальном рынке алюминия в 2017 году составил 1 млн тонн.



По оценкам РУСАЛа, спрос на алюминий в Китае в 2017 году составил 34,9 млн тонн, увеличившись на 7,8% по сравнению с 32,4 млн тонн в годом ранее. Спрос на алюминий вне Китая увеличился на 3,7% – до 29,2 млн тонн в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



В Китае в 2017 году осуществлялась активная реализация реформы со стороны предложения: более 10 млн тонн действующих и проектируемых «нелегальных» мощностей были сокращены. В результате, по данным агентства Aladdiny, производство алюминия в Китае в ноябре 2017 года сократилось в годовом выражении до 35,4 млн тонн по сравнению со своим максимумом 38,6 млн тонн в июле 2017 года.



Анонсированные китайским правительством меры по ограничению производства в зимний период, которые были реализованы, приведут, по оценкам РУСАЛа, к сокращению производства алюминия в годовом выражении на 1 млн тонн, глинозема – на 4,4 млн тонн. Еще более заметное снижение объемов может наблюдаться в поставках углеродосодержащих видов сырья, в том числе анодов и коксующегося угля. Это может привести к росту себестоимости алюминиевого производства в Китае в связи с дефицитом соответствующего сырья.



Серьезный контроль за загрязнением окружающей среды и реализация мер, направленных на улучшение экологической ситуации в Китае, продолжатся в 2018 году и будут преимущественно сконцентрированы на энергоемких отраслях с целью снижения выбросов парниковых газов. Начиная с этого года алюминиевые заводы Китая будут платить экологический налог, который потенциально увеличит себестоимость производства для крупных производителей на 70-100 юаней за тонну.



В дополнение к внутренним регулирующим мерам экспорт китайских полуфабрикатов останется под существенным давлением в связи с международными антидемпинговыми расследованиями, в частности расследованием в США по статье 232 о влиянии импорта алюминия на национальную безопасность, что может привести к введению новых пошлин на китайские алюминиевые полуфабрикаты. В результате экспорт китайских алюминиевых полуфабрикатов в США, которые являются вторым крупнейшим рынком для Китая по данной продукции, может продолжить сокращаться.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.