С — справедливость: жителям первых этажей напомнили об обязанности платить за лифт

Комитет ЖКХ Новокузнецка напомнил горожанам, что за лифт должны оплачивать все собственники помещения, даже те, кто живут на первом и втором этажах.

Это предусмотрено Жилищным кодексом РФ (п.1. статьи 39). Закон определяет лифтовое хозяйство как общее имущество в доме.

При этом, по данным ГЖИ Кемеровской области, в Новокузнецке в нескольких домах жителям первого и второго этажей начисление за жилищные услуги велось без учёта расходов на содержание лифта. Это нарушает жилищное законодательство.

«Для устранения указанного нарушения в администрации в прошлом году было проведено совещание по вопросу изменения тарифа за лифт для населения с учетом оплаты собственников помещений, расположенных на 1 и 2 этажах, на котором принято решение о начислении данной услуги с 1 июля 2017 года», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.