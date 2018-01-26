Можно в ипотеку: В Кузбассе продаётся дом с бассейном за 95 млн рублей

Эксперты портала N1.RU опубликовали рейтинг домов с бассейнами, находящихся в продаже.

Самым дорогим был признан особняк в Журавлёво. На 1,7 га стоит дом размером 570 кв.м, где есть СПА-комплекс с русской баней и бассейном. В объявлении отмечается, что в коттедж можно купить в ипотеку.

В тройку лидеров вошли дома за 23,8 млн и 22,4 млн рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что в среднем за коттедж в Кемерове просят 5,25 млн рублей.