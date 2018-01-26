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Новость от 06 февраля 2018

Снег и метели: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

В ближайшие дни на территории Кемеровской области поднимется ветер с порывами до 20 м/с и пройдут кратковременные снегопады.

Прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно узнать здесь.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

07.02

-20,-25,

при прояснениях -25,-30,

по северу

при натекании облачности

-15,-20

-8,-13,

местами -2,-7

юго-восточный

с переходом на северо-западный

ночью 2-7, местами 7-12, днем 4-9, местами

10-15

Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, местами изморозь, дымка, днем местами метель

08.02

-15,-20,

при прояснениях до -25

-8,-13,

местами

до -17

северо-западный

5-10, местами порывы до 20

В отдельных районах небольшой снег, метели

09.02

-22,-27,

местами -16,

-21

-10,-15

северо-западный

3-8, местами порывы до 13

Преимущественно без осадков

novokuznetsk.su

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