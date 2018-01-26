Снег и метели: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

В ближайшие дни на территории Кемеровской области поднимется ветер с порывами до 20 м/с и пройдут кратковременные снегопады.

Прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно узнать здесь.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 07.02 -20,-25, при прояснениях -25,-30, по северу при натекании облачности -15,-20 -8,-13, местами -2,-7 юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 2-7, местами 7-12, днем 4-9, местами 10-15 Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, местами изморозь, дымка, днем местами метель 08.02 -15,-20, при прояснениях до -25 -8,-13, местами до -17 северо-западный 5-10, местами порывы до 20 В отдельных районах небольшой снег, метели 09.02 -22,-27, местами -16, -21 -10,-15 северо-западный 3-8, местами порывы до 13 Преимущественно без осадков