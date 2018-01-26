Снег и метели: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

В ближайшие дни на территории Кемеровской области поднимется ветер с порывами до 20 м/с и пройдут кратковременные снегопады.
Прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно узнать здесь.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
07.02
-20,-25,
при прояснениях -25,-30,
по северу
при натекании облачности
-15,-20
-8,-13,
местами -2,-7
юго-восточный
с переходом на северо-западный
ночью 2-7, местами 7-12, днем 4-9, местами
10-15
Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, местами изморозь, дымка, днем местами метель
08.02
-15,-20,
при прояснениях до -25
-8,-13,
местами
до -17
северо-западный
5-10, местами порывы до 20
В отдельных районах небольшой снег, метели
09.02
-22,-27,
местами -16,
-21
-10,-15
северо-западный
3-8, местами порывы до 13
Преимущественно без осадков
novokuznetsk.su
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