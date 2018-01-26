Неужели: Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

На заседании ЦИК Владимира Путина зарегистрировали кандидатом в президенты России.

Он стал первым официально зарегистрированным кандидатом из тех, кто собирал подписи за своё выдвижение.

Всего ЦИК принял документы от восьми человек.

Вероятными конкурентами Путина станут глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, бизнес-омбудсмен Борис Титов (от Партии роста), сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы») и председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Еще двое — директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин (от КПРФ) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский являются выдвиженцами парламентских партий и освобождены от сбора подписей.