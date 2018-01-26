СМИ рассказали: В России может появиться новый способ снятия наличных

Платёжные системы и банки тестируют новый сервис, с помощью которого можно снимать наличные деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.
По информации федеральных СМИ, новый сервис запустят во втором квартале.
Россиянин сможет снять наличные, если расплатиться банковской картой и одновременно запросит у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег.
Новый способ уже тестирует Сбербанк, MasterCard, ВТБ и «Русский стандарт» тоже планируют присоединиться к проекту.
Ранее мы рассказали об исчезновении знаменитого банка.
novokuznetsk.su
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