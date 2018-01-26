RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 07 февраля 2018

СМИ рассказали: В России может появиться новый способ снятия наличных

Платёжные системы и банки тестируют новый сервис, с помощью которого можно снимать наличные деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.

По информации федеральных СМИ, новый сервис запустят во втором квартале.

Россиянин сможет снять наличные, если расплатиться банковской картой и одновременно запросит у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег.

Новый способ уже тестирует Сбербанк, MasterCard, ВТБ и «Русский стандарт» тоже планируют присоединиться к проекту.  

Ранее мы рассказали об исчезновении знаменитого банка.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники