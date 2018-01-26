Неудачные дни: Олигархи лишились 114 млрд долларов за сутки

Эта неделя началась для многих с финансовых потерь. Основные индексы США рухнули на 3,8-4,6%, из-за чего богатейшие олигархи мира потеряли 114 млрд долларов своих активов за сутки. Как уточняют эксперты Bloomberg, речь идёт о 500 пострадавших миллиардерах.

Сильнее остальных пострадали руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — потери 5,1 млрд долларов, создатель Facebook Марк Цукерберг (-3,6 млрд долларов) и создатель Amazon Джефф Безос (-3,3 млрд долларов), передаёт ura.news.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России нет больше олигархов.