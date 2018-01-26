Вип-маркетинг: в Красноярске к приезду Путина Владимиров Владимировичей накормят бесплатной пиццей

Ближайшие два дня Владимир Путин проведёт в Сибири. Он посетит Новосибирск и Красноярск, пишет ВашГород.ру.

В новосибирском Академгородке кандидат в президенты побывает уже завтра. К приезду Путина из города активно вывозят снег, чистят дороги и тротуары. Горожане этому рады, а вот жители посёлка Ложок, куда предположительно весь снег отправляют, не особо довольны этим. По ночам к ним приезжают КамАЗы со снегом. Здесь, по сообщениям СМИ, устроили нелегальный снегоотвал. Аналогичный случай был и в прошлом году. Особое беспокойство жителей вызывает то, что рядом находится водозабор.

А сегодня Владимир Путин уже в Красноярске. Здесь он побывает на объектах Универсиады-2019 и проведёт совещание.

Как уточняет издание, больше всех приезду нынешнего главы государства рады представители общепита, которые креативят по этому случаю.

Одна из пиццерий сегодня бесплатно угощает всех Владимиров Владимировичей кусочком пиццы. А каждый Владимир Владимирович П., предъявив паспорт, сможет бесплатно забрать домой целую пиццу. Вероятно, владельцы сети рассчитывают, что Путин решит попробовать сибирской пиццы.

В этих регионах также скоро пройдут выборы губернаторов. Ещё одна причина приезда Путина, как сообщают источники, — оценить результаты работы назначенных врио губернаторов.

Напомним, в 2016 году Новокузнецк к приезду Дмитрия Медведева буквально превратили в потёмкинскую деревню класса люкс. Поэтому сибирским миллионникам ещё есть чему у нас поучиться.